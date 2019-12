Glavni grad Bosne i Hercegovine je po mjerenjima AirVisuala ponovo svrstan među najzagađenije lokacije svijeta. Sarajevo je na drugom mjestu, dok je na čelu New Delhi. U Kantonu Sarajevo proglašena je epizoda “Pripravnost”.

Indeks kvaliteta zraka u Sarajevu je opasan 350, u Zenici 234, Ilijašu 308, Visokom 320, dok je u Lukavcu 199 i Tuzli 176, podaci su Ekoakcije.

Najugroženije kategorije stanovništva: trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima, morale bi ostati u zatvorenom!

Tokom boravka vani treba izbjegavati bilo kakve napore.

Tolerantne vrijednosti zagađenja kreću se do 50 indeksnih poena, pa je svako prekoračenje nezdravo.

Indeks kvaliteta vazduha od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.