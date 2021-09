„Bosna i Hercegovina može završiti „na stolu“ ukoliko se mi ovdje, na neki način, ne konsolidiramo. Kad kažem „mi“ onda kažem mi koji ovu zemlju doživljavamo kao svoju, neovisno o tome koje smo nacionalnosti“, govori u intervjuu „Jedan“ bivši predsjedavajući Vijeća ministara i bivši ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija.

INTERVJU „JEDAN“ JE NA PROGRAMU BHT1 VEČERAS OD 20 SATI

Bosni i Hercegovini je potreban brzi hirurški rez da preživi. Mora se, smatra on, učiniti sve da život ne stane, da se institucije ne rastoče. Ali to „učiniti sve“, kako smatra Zlatko Lagumdžija ne znači pristati da Hrvatska, Srbija i Turska vrše ulogu Vijeća za provedbu mira (PIC), a što je nedavno predloženo.

„Meni nije jasno kako se neko iz Sarajeva uopće mogao upetljati u to da uopšte priča o tome, jer to je direktni put za to da Bosna i Hercegona dođe na sto. Srbija, Hrvatska i Turska da vode pregovore o budućnosti Bosne i Hercegovine? Pa mi bismo na Berlinskom kongresu i Versajskom miru bolje prošli. Van pameti je da uopšte neko pristaje na takve razgovore“, kategoričan je Lagumdžija.