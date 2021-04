Ovo nije nešto što se desilo iz vedra neba, dakle u posljednje vrijeme ima jedan kontinuitet najblaže rečeno nedržavničkog ponašanja koji dolazi sa vrha države, kazao je za BHRT Zlatko Lagumdžija. On je komentarisao dešavanja vezana za pismo koje je premijer Slovenije Janez Janša uputio u Brisel, neslužbeni dokument “non-paper”, koji se poziva na raspad Bosne i Hercegovine, te reakcije naših zvaničnika.

Nije sporan Milorad Dodik istakao je on.

On evidentno, smišljeno i orkestrirano, ulažući veliku energiju i novce i lobiste širom svijeta, ne bi li uslovno rečeno uspio u svojim naumima da destabilizira ovu zemlju, da praktično napravi državu na način na koji to pokušao Radovan Karadžić. Da bi to bila država jedina na svijetu u kojoj bi on bio državnik, a ne bi bio ono što će biti nakon što se sve ovo završi, sve ovo bude juče i Bosna i Hercegovina bude normalna država.

Imate dakle Dodika koji hoda okolo sa motorkom i gleda da posječe krila tom avionu.

S druge strane imate drugog člana Predsjedništva koji hoda kao otkačeni motor i leti na sve strane, ne zna gdje će udariti i gdje pasti, a najmanje može pomoći da avion leti. Imate i trećeg člana Predsjedništva koji pokušava da uhvati motor, da ovome otme motorku i onda ne znaš više šta to Predsjedništvo skupa radi. I ne funkcionira kao jedna cjelina, kao državni organ koji poštuje samog sebe. AKo ne poštuju neki od njih državu, moraju poštovati same sebe.

Ovo je treći nedržavnički potez, površan i populistički koji je samo u funkciji zadržavanja ove nomenklature na vlasti, i pri tome gledaju na izbore koji će biti za godinu i po, kazao je Lagumdžija.

Vidjeli ste, prvo ste imali pismo Entoni Brejkera koje je došlo iz Vašingtona od američkod državnog sekretara koji je članovima Predsjedništva poslao pismo. Oni su se potrudili da prije nego što je i zvanično to pismo došlo, da ono procuri. I odmah dsu davali komentare na to pismo prije nego im je zvanično došlo. Svaki od njih je gledao pismo na svoj način i svako je propagirao pismo na svoj način. Nikada nisu zajednosjeli da protumače to pismo. Eh drugo, imali ste onaj non-paper koji je jedan član Predsjedništva uputio u Brisel i stigao mu je zajednički odgvor Brisela i V. Britanije i SAD-a iz kojeg se vidjelo da kažu “nemoj čovječe, nisu sad izbori, izbori su za godinu i po, hvataj se sad reformi”. I na kraju imamo problem sa Pahorom i Janšom.

Mi ovdje izgleda na kraju imamo problem sa Predsjedništvom , sa tri člana, tako što je jedan od njih “procurio” preko svojih medija kako je on bio na braniku otadžbine i borio se protiv takvog ednog postupka koji je uradio drugi šef države, zaključio je Lagumdžija.

Ovo je čak primitivno ponašanje, slobodno mogu reći. U nekim situacijama. Imate ovdje jednostavne situacije. Mogli ste vidjeti da je procurilo opet iz Predsjedništva da su pozvali slovenskog ambasadora, a onda su poslije objašnjavali šta su radili. Ovako se ne radi nigdje u svijetu.

Oni kada se slože oko nečega odmah se kasnije vidi da se nisu složili.

Sjetite se onoga sramnog formiranja Vijeća ministara na bazi jedne velike prevare da smo uspjeli dobiti konsenzus oko NATO-a. Da bi odmah nakon toga kada su posložili svoje ministre, predložili su budžet u kojem nije bilo nijedne KM kao rezultat dogovora o našem NATO putu. To nije smetalo da se u budžetu nađe noac sa vozne parkove i putovanja.

Mi nemamamo vanjske politike i Predsjeništva kao jedan organ rekao je Lagumdžija.

Imamo Predjsjedništvo koje se bavi svim onim čime Predsjedništvo ne bi trebalo da se bavi. Ono što im je posao to očigledno ne rade. Tako da nema vanjske i unutrašnje politike kao ozbiljnih. Na kraju imamo da ova pandemija i kolaps koji su nas zadesili i koji ove ljude ne pogađa.

Nema raspada Bosne i Hercegovine, taj film neće da igra, to se neće desiti, naglasio je Lagumdžija.