U livanjskom Gradskom parku održana je četvrta poslovna konferencija u organizaciji lokalnog Tehnološkog parka Linnovate.

Ovogodišnja poslovna konferencija u Livnu doživjela je svojevrsnu premijeru kada se radi o inovacijama, riječ je o proizvodu naziva “x Tend”, simulacijski alat za nekretnine autora Marina Jozića, koji je inače jedan od pokretača samog Parka.

MARIN JOZIĆ, autor inovacije “xTend”

Na jednom od panela se predstavila i treća generacija startup-a stasalih u Linnovate-u posljednjih godinu dana: dvije tvrtke iz sektora turizma i jedna koja proizvodi med.

MIRO GALIĆ, Kupres MTB Trails

“To je o biciklizmu koji je orijentiran na spust s biciklima. Napravio sam posebne staze za tu namjenu sa preprekama sa skokovima. Linnovate mi je pomogao da nećemo neku formu,da to bude legalno, u edukaciji i reklami isto.”

A da sve što je Tehnološki park napravio u posljednje tri godine nije malo, svjedoče njegovi čelni ljudi.



IVONA ĆORIĆ, direktorica Tehnološkog parka Linnovate

” Imali smo tri uspješne generacije poslovnih startup-ova. Ukupno prijavljenih 28 ideja od kojih je 13 registriranih poduzeća, firmi,obrta i OPG-ova. Učinkovitost je preko 50 posto. To je iznimno uspješno. Mi smo do sada plasirali 155 000 KM. (…) jedan start up iz turizma je dobio 500 000 KM.”