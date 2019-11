Lovačko udruženje “Leotar” 7. decembra obilježit će 100 godina postojanja. Prioriteti u daljnjem radu su im završetak lovačkog doma i bolji razvoj lovnog turizma.

Udruženje lovaca “Leotar” Trebinje gazduje sa preko 86 hiljada hektara lovnog prosotra, a danas ovo Udruženje broji 430 lovaca. Kako bi lakše upravljali lovištima podjeljeni su u deset sekcija. Kako kažu, mogu se pohvaliti krupnom i sitnom divljači.

Trebinje već godinama sigurno korača u razvoju turizma, a upravo ovaj životinjski fond je dobra osnova za razvoj lovnog turizma koji bi donio dobru zaradu Udruženju, a ta sredstva se mogu iskoristiti u daljnje obogaćenje životinjskog fonda.

МILAN BAKMAZ, predsjednik lovaca hercegovačke regije

“Nekada je u bivšoj državi ulcinjsko lovište bilo poznato za lov ptica selica,ja sam to nekada imao priliku da obiđem sigurno je trebinjsko lovište podjedanko dobro, ako ne i bolje od ulcinjskog lovišta”, rekao je Bakmaz.

Kroz istoriju je zanimljivo da je ovo Udruženje raspolagalo sa ograđenim lovištem na početku površine 5 hektara, da bi se taj ograđeni prostor kasnije proširio na hiljadu hektara. Ovaj prostor je bio bogat fazanima i muflonima.

ŽARKO AĆIMOVIĆ, lovac i nekadašnji administrator Udruženja

“Poslije 1984. godine ja mislim da je tu bio pun kapacitet lovišta muflona, međutim s vremenom došlo je do smanjivanja, zemljište koje je oduzeto gore nije kupovano to je društvena svojina, aono što je bilo privatno to je skalpano ugovorima na besplatno korišteno, koliko se sjećam 90, ili 91. godine loše je stanje bilo bio je predsjenik izvršnog odbora Salih Robović, pozvali su mene tada da budme stečajni upravnik, ja to nisma prihvatio, a to je preuzeo Bogdan Šegrt, koji je bio sekretar u Opštini”, izjavio je Aćimović.

Udruženje lovaca “Leotar” Trebinje obilježiće stotinu godina postojanja, gdje će svojim članovima dodjeliti zahvalnice i priznanja.