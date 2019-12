Stanje na cestama 02. 12. 2019. u 17 : 20 sati

Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na magistralnom putu M-17 Zenica-Lašva u mjestu Drivuša, na snazi je obustava saobraćaja.

U saobraćajnoj nesreći su učestvovala tri vozila. Tri osobe su povrijeđene i prevezene u bolnicu u Zenici. Stepen potvrda se još utvrđuje, kazali su za iz operativnog centra MUP-a Zeničko- dobojskog kantona za BHRT.

Iz policije su nam kazali kako ova obustava ne ometa uključenje na autoput A1 iz pravca Zenice.

Mokar i klizav kolovoz

Na putevima na području Bihaća, Izačića i Bosanskog Petrovca mogući su nailasci na raskvašen snijeg na kolovozu, pa vozače na ovim dionicama pozivamo na pojačan oprez.

Magla smanjuje vidljivost na putevima koji od Livna vode ka Kupresu, Glamoču i Drvaru, kao i na planinskom prevoju Makljen na dionici Prozor-Gornji Vakuf.

Pojačana je frekvencija vozila na putevima u BiH, posebno u gradskim centrima.

Podsjećamo da je na snazi zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Jajce-Crna Rijeka (Zdaljevac), Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište), Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica) i Doljani-Metković (između graničnih prelaza).

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na graničnom prelazu Izačić.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.