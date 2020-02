Fudbalski klub Mančester Siti uložiće žalbu na odluku UEFA-e o izbacivanju iz evropskih takmičenja zbog kršenja finansijskog fer-pleja.

“Najvažnija stvar je da optužbe nisu tačne. One jednostavno nisu tačne. Navijači mogu da budu uvjereni u to. Takođe, učinićemo sve da to i dokažemo”, izjavio je izvršni direktor kluba Feran Sorijano.

Siti je izbačen iz evropskih takmičenja na dvije sezone i kažnjen je sa 30 miliona evra.

Konačnu odluku o kazni donijeće Sud za sportsku arbitražu u Lozani.

“Mi smo profitabilan klub, nemamo dugove, naši računi su provjeravani više puta, od strane svih mogućih organa. Sve je kristalno čisto”, kazao je Sorijano.