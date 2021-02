Od 35 poglavlja koje BiH treba ispuniti za članstvo u Evropsku uniju, socijalna politika se nalazi u grupi najlošije pripremljenih oblasti. Uloga marginaliziranih grupa u bilo kojoj oblasti nije na zavidnom nivou i to u gotovo svim izvještajima o napretku BiH, upozoravaju iz Evropske unije.

Kako marginalizirane grupe koje ujedinjuje nepovoljan socijalni položaj angažirati na širem društvenom planu cilj je kampanje „Glas do daske“ koja se provodi u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno zagovaranje uloge marginaliziranih grupa u procesu pristupanja Evropskoj uniji“.

Loš socijalno -ekonomski položaj i otežan pristup zapošljavanju zajednički je imenitelj marginalizovanim grupama društva u BiH. Kada je uz to prisutna i stigmatizacija zbog ograničenih tjelesnih mogućnosti put do zaposlenja još je neizvjesniji. Svjestan je toga i mladi banjalučki student koji do sada nije imao negativna iskustva, ali jesu osobe iz njegovog okruženja.

DEJAN PETROVIĆ, student 3. godine Fakulteta političkih nauka,Banjaluka

“Iskustva sa kolegama koji isto imaju invalidnost na prvu se uočava kada se dolazi na razgvoor za posao i samim tim odmah vas otpišu da niste poželjni. Mislim da treba ipak pružiti šansu izaći u susret”.

Donošenje adekvatnih zakona i njihova primjena kojima će se olakšati pristup zapošljavanju i socijalnoj uključenosti osnova je za proces socijalnog uključivanja marginalizovanih grupa. Ali oni su obično dugotrajni.

BRANKO SUZIĆ, predsjednik Udruženja slijepih i slabovidnih lica RS

“Dugo traje donošenje izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida u Republici Srpskoj. Mi očekujemo da će te neke mjere predložene kroz ove izmjene donijeti i uticati da se poslodavci dodatno motivišu da mogu zapošljavati i lica sa težim stepenom invalidnosti jer to je jedan od najvećih problema”.

Iz Fondacije za socijalno uključivanje BiH napominju da je neophodno jačanje kapaciteta civilnog društva kako bi se grupe koje ujedinjuje nepovoljan socijalni položaj dodatno angažovale u zagovaranju svojih prava, posebno u kontekstu pristupanja EU.

RANKA NINKOVIĆ-PAPIĆ, direktor Fondacije za socijalno uključivanje BiH

“Ne možemo mi donijeti ni reformu, ni zakon, ali možemo lobirati,zagovarati, pružiti rješenje. Strategije socijalnog uključivanja, nuditi to sve onima koji donose odluke”.

ŽARKO PAPIĆ, direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju

“Treba jednostavno marginalizovane grupe ljudi aktivirati osposobiti za inetnzivnije uključivanje u sve probleme reforme, koje se tiču evropskih integracija. Prije svega strategije socijalne uključenosti što je evropska formula”.

U Analitičkom izvještaju , Evropska komisija je ocijenila da je poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje u grupi najlošije pripremeljenih oblasti koje je potrebno ispuniti na putu ka EU.

U izvještaju se navodi i da je gotovo trećina djece u dobi od 5-15 godina suočena sa rizikom od siromaštva i da je primjena propisa o zabrani diskriminacije nad ženama na veoma niskom nivou.