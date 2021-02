Magistrica matematike, oksfordski student, 23-godišnja Neira Kurtović jedna je u nizu bosanskohercegovačkih talenata, koja budućnost gradi u dijaspori. Radi u centru svjetske finansijske moći “City of London”, njeno prvo radno mjesto. Površnim pretraživanjem na internetu može se pronaći da Neira spada u red najboljih matematičara u svijetu, nagrađivana na raznim takmičenjima.

Ta mlada Sarajka od malih nogu voljela je rješavati matematičke zadatke i logičke zagonetke. Ljubav prema matematici prirodno ju je vodila ka takmičenjima.

Tokom srednje škole osvojila je i brojne druge nagrade, na domaćim i internacionalnim takmičenjima. Ti uspjesi su joj pomogli pri apliciranju na fakultet.

Osim profesionalnog života, bitni su joj porodica i prijatelji. Kako kaže, nije moguće u jednom tekstu oslikati put navedenih uspjeha, ali kako to obično biva pun je uspona i padova.

Prisjeća se, dan kad je primljena na Oxford za nju je bio poseban, ali uslijedilo je saznanje da je ukupna školarina oko 100 hiljada britanskih funti, ne uključujući životne troškove.

Bez puno nade aplicirala sam za stipendije kojih je bilo samo četiri, za sve studente izvan EU. Dobila sam stipendiju Univerisity of Oxford – Simon and June Li Scholarship, koja je ‘pokrila’ moju školarinu i životne troškove. Donatori te stipendije bili su gospodin i gospođa Li, koje tad nisam poznavala. Nema riječi kojima bi im iskazala zahvalnost. Nadam se da ću i ja, jednog dana, moći učiniti slično za neko dijete – istaknula je.

Za Oxford kaže da je ‘magičan grad, u kojem se studentski duh osjeća u zraku’. Biti okružena ekspertima iz oblasti matematike i studentima koji dijele slična interesovanja, za nju je bila čast i nezaboravno iskustvo.

U Švicarskoj UBS Investment banci u Londonu, multinacionalnoj kompaniji koja spada u red vrhunskih banaka u svijetu Kurtović se kaže zaposlila zahvaljujući trudu, upornosti, ali i sreći.

U banci u kojoj radi uposlenici su iz raznih dijelova svijeta. Svakodnevno su, kaže, u komunikaciji s odjelima u Hong Kongu i New Yorku pa tako ima mogućnost razgovarati s ljudima koji žive i rade u drugim vremenskim zonama i okruženjima.

Neira Kurtović smatra da je bitno raditi na sebi, jer se tako mogu otkriti oblasti interesovanja i posao raditi strastveno.

Za to su potrebni vrijeme i energija, ali vjerujem da to dovodi do željenog cilja, posla koji ćemo voljeti, u kojem ćemo uživati, biti korisni sebi i društvu. Sve što se radi s ljubavlju i zadovoljstvom donosi najbolje rezultate. To može biti bilo šta, što nas čini sretnim, ne mora biti matematika – poručila je mladima u BiH i dijaspori.