Makedonski film “Medena zemlja”, dugometražni dokumentarni prvijenac Ljubomira Stefanova i Tamare Kotevske osvojio je dvije nominacije za ovogodišnjeg Oscara – u kategoriji međunarodnog filma, kao predstavnik Sjeverne Makedonije, te u kategoriji dokumentarnog filma.

Autori tog dobitnika zasad tridesetak međunarodnih filmskih nagrada snimali su tijekom tri godine skromnu medaricu s izoliranog makedonskog obronka koja se bavi pčelama. Taj opservacijski dokumentarac kroz priču o njezinom suočavanju s izazovima vremena u kojemu je najvažniji profit, progovara o sve lošijem odnosu suvremenog čovjeka prema prirodi, prenosi Hina.

Hrvatska premijera filma otvorila je prošlogodišnji Human Rights Film Festivalu, a sada igra u nezavisnim kinima diljem Hrvatske. Dosad ga je nagradio Sundance Film Festival, Doc Aviv, DocsBarcelona, Cinema Eye Honors, Critic’s Choice Documentary Awards i New York Film Critics Circle Awards. Na popise deset najboljih filmova iz prošle godine uvrstili su ga kritičari New York Timesa i Varietyja.

Za prestižnu titulu najboljeg međunarodnog filma na Oscarima u konkurenciji su još poljski “Corpus Christi” Jana Komase, o mladiću koji nakon što doživi duhovno prosvjetljenje na odsluženju kazne za ubojstvo u popravnom domu silno želi postati svećenik i francuski “Jadnici” Ladja Lya, utemeljen na njegovom istoimenom kratkom filmu inspiriranom nemirima 2005. u pariškim predgrađima.

Tu su još južnokorejski humorni triler “Parazit” Bonga Joona Hoa, ovogodišnji pobjednik festivala u Cannesu (hrvatska premijera na Vukovar Film Festivalu). To je prvi film iz te zemlje nominiran u toj kategoriji, a osvojio je i oskarovske nominacije u kategorijama najboljeg filma, režije, originalnog scenarija, scenografije, montaže.

Peti film u kategoriji međunarodnog filma je španjolski “Tuga i slava” Pedra Almodovara, redateljevo autobiografsko djelo u kojem je Antonio Banderas, prema ocjeni kritičara ostvario ulogu karijere, a i nominiran je za Oscara za glavnu ulogu.

Uz “Medenu zemlju” u kategoriji dokumentarnog filma nominirani su i američki film “American Factory” Stevena Bognara i Julije Reichert, sirijsko-danski “The Cave” Ferasa Fayyada i brazilski “The Edge of Democracy” Petre Costa.

Tu je dokumentarac “For Sama”, Sirijke Waad al-Kateab i Britanca Edwarda Wattsa, autoričino ratno svjedočanstvo, koji je proglašen najboljim dokumentarcem u izboru Europske filmske akademije.

Među nominiranim dugometražnim animiranih filmovima su “Kako izdresirati zmaja: Skriveni svijet”, francuski “I lost my body”, španjolski “Klaus”, te američki “Gospodin Link: U potrazi za skrivenim gradom” i “Priča o igračkama 4”.

Nominirani kratkometražni animirani filmovi su “Dcera (Daughter)”, “Hair Love”, “Kitbull”, “Memorable” i “Sister”.

Za Oscara za kratkometražni dokumentarni film konkuriraju južnokorejski “In the Absence” Seung-jun Yia, britanski “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)” autorice Carol Dysinger, švedsko-američki “Life Overtakes Me” Kristine Samuelson i Johna Haptasa te američki “St. Louis Superman” Samija Khana i Smriti Mundhra i “Walk Run Cha-Cha” Laure Nix.

U kategoriji originalne glazbe nominirani su filmovi “Joker”, “Male žene”, “Marriage Story”, “Motherless Brooklyn”, “1917”, “Tuga i slava”, “Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera” i “Mi”.

Za najbolju originalnu pjesmu nominirani su “I’m Standing With You” (Diane Warren, “Breakthrough”), “Into The Unknown” (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez, “Frozen II”), “Stand Up” (Joshuah Brian Campbell i Cynthia Erivo, “Harriet”, “(I’m Gonna) Love Me Again” (Elton John, “Rocketman”) i “I Can’t Let You Throw Yourself Away” (Randy Newman, “Toy Story 4”).