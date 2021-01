Ako je suditi prema onom što savjetnici sugeriraju Nacionalnom stožeru civilne zaštite, trenutne epidemiološke mjere produžit će se barem do polovice veljače, a moguće i do ožujka jer ništa ne jamči da se situacija neće pogoršati i s postojećim ograničenjima, piše u nedjelju Jutarnji list.

Ističu da treba vidjeti što će se događati kad počne nastava za niže razrede i maturante te kako će na širenje epidemije utjecati nedavna blagdanska okupljanja i godišnji odmori koje su mnogi proveli izvan svojih mjesta stanovanja.

Slično razmišljaju i u drugim zemljama EU, koje ne predviđaju skoro otvaranje. Preciznije, naglašava se da bi do daljnjega trebalo potpuno zatvoriti škole jer, primjerice, najnovija austrijska istraživanja govore da su djeca jednako opasni širitelji virusa kao i odrasli.

Sve u svemu čini se da bi kucanje na vrata stožeru s pojedinim zahtjevima za popuštanje mjera mogla ostati uzaludno barem do 15. veljače.

Otkako se u Hrvatskoj bilježi pad broja zaraženih među testiranima, ali i pad broja hospitaliziranih pacijenata, sve se češće čuje apeli o mogućem ublažavanju mjera. Mnogi se nadaju da bi nakon 31. siječnja, dokad su na snazi sadašnje mjere, mogli proraditi kafići na otvorenom, teretane, fitness centri, a iz Istre rukavica je na tu temu već bačena.

Načelnik županijskog stožera civilne zaštite Dino Kozlevac već je najavio “razgovor s nacionalnim stožerom na tu temu”, bez čijeg blagoslova to ne može učiniti. Naime, i dalje lokalne mjere mogu biti samo strože od nacionalnih.

No pouzdano se zna da do kraja siječnja neće biti popuštanja. Osim toga, još je prerano prognozirati situaciju koja bi se mogla dogoditi za desetak dana, a ni trenutne temperature ne idu u korist popuštanja. Stručnjaci objašnjavaju da bi, ako bi se i otvorile terase kafića i restorana, to značilo uključivanje grijalica ispod kojih bi se natiskao veći broj ljudi, donosi Jutarnji list.