Savjet ministara BiH, odnosno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Jevrejskom zajednicom BiH i Jevrejskom opštinom u Sarajevu, organizuje i ove godine komemorativnu akademiju posvećenu 27. januaru – Međunarodnom danu sjećanja na žrtve holokausta.

Komemoracija će početi na starom jevrejskom groblju “Borak” u Kovačićima polaganjem cvijeća na spomenik žrtvama Holokausta, a zatim će u sali Jevrejske opštine u Sarajevu biti održana i centralna komemorativna akademija na kojoj će se obratiti predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci, a o holokaustu i njegovim posljedicama govoriće Husnija Kamberović.

U okviru komemorativnih aktivnosti u Galeriji Novi hram postavljena je i izložba “Put do Pobjede: istorijski izvori svjedoče” koji zainteresovani građani mogu pogledati svakog dana osim subote, u vremenu od 14 do 18 časova. Izložba će biti postavljena do 31. januara.