U potrazi za hranom medvjed je u naselju Klokot, udaljenom desetak kilometara od Bihaća, razorio košnice sa medom i tako nanio veliku štetu pčelaru Đulagi Mujagiću. Ovo je samo jedan u nizu napada medvjeda na njegov pčelinjak.

Mukama pčelara nema kraja. Godina loša, cvijet bez nektara, a medvjed u potrazi za hranom. Protekle sedmice u naselju Klokot, nedaleko od Bihaća, medvjed je napravio veliku štetu na imanju Đulage Mujagića, uništivši mu 12 pčelinjih košnica. U trenutku kada se napad dogodio, bio je na putovanju.

ĐULAGA MUJAGIĆ, pčelar

Bio sam u Egiptu na godišnjem i kada sam došao gore na brdo i pogledao na pčelinjak, presjeklo me je. Odmah sam znao da neka havarija postoji. bKada sam sišao, žignulo me je, odmah sam znao da je to medvjed uradio. Protiv njega ne možemo ništa učiniti.