Nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, Sud Bosne i Hercegovine je optuženom Mehi Delibaši izrekao kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

Delibaša je oglašen krivim za organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama, saopćeno je iz Suda BiH.

On je od juna 2010. godine do maja 2011. godine organizovao grupu ljudi, kojoj su kao članovi pristupili Haris Bjelopoljak, Emir Hodžić, Benjamin Balavac, Adnan Selimić, Hasan Husić i Eldin Čehić i druge njima poznate osobe, a koje su za sticanje protupravne imovinske koristi vršile neovlaštenu međunarodnu kupoprodaju, prijenos, prijevoz, držanje, te posredovala u daljnjoj međunarodnoj prodaji, uvoza i izvoza, slanja i isporuke opojne droge „spid“ i „ekstazi“ i to s područja Kraljevine Holandije na područje BiH