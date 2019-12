Načelnik Općine Ilidža Senaid Memić uputio je danas otvoreno pismo Vijeću ministara BiH, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Kantona Sarajevo u kojem ističe stav po pitanju dolaska migranata u kasarnu Blažuj.

“Migranti su dovedeni na prostor općine Ilidža i smješteni u kasarnu a najava je bila da idu u Ušivak, pa tek u Blažuj. Takvo ponašanje je dokaz da zaduženi za taj problem ne znaju šta rade, ne znaju da rade svoj posao”, navodi se.

Memić u pismu navodi da ‘osvjetljenje na brzoj cesti ne radi dvije godine’, te pita ‘ko će biti kriv kad se desi udes i pogine stranac?’.

“Po kojem zakonu mogu biti dovedeni ljudi bez prijave boravka, zašto se ne obezbijede prijave imena u policijskoj stanici i Općini? Kanalizacija nije ispravna na lokalitetu Blažuj. Ne može radove, bez dozvole Općine, raditi ‘Vodovod i kanalizacija”, istaknuto je.

Načelnik Općine Ilidža traži dozvolu da inspekcija uđe u prostor i utvrdi stanje.

“Ako strane firme budu angažovane, tražit ćemo da se dozvole za rad kontrolišu. Moramo zvanično znati ko upravlja kampom, ko je odgovorna osoba. Ukoliko firmama u Blažuju bude nanesena šteta koje osiguranje to pokriva, ako štetu nanese migrant privrednicima? Tražimo da se angažuje obezbjeđenje za osnovnu školu, u trajanju od šest ujutro do šest sati uvečer, da bi se stanovništvu obezbijedila sigurnost. Ako se migranti budu neorganizovano kretali po Blažuju, poduzet ćemo mjere da to ne dozvolimo”, navodi načelnik Općine Ilidža u pismu nosiocima vlasti raznih nivoa, saopćila je Općina Ilidža.