Održana je online konferenciji Memorijalnog centra Srebrenica sa porukom “Čuvamo mir, sjećamo se žrtava”, a povodom 25. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Između ostalih govorili su i članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić.

istakao je važnost rada na širenju istine o genocidu i borbe protiv negiranja genocida. Poručio je da je ova godina bila značajna za vraćanje interesa svjetske javnosti za genocid u Srebrenici, posebno u svjetlu Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici – 11. jula.

Genocid u Srebrenici je jedan od najbolje dokumentiranih zločina u historiji, zahvaljujući radu Haškog tribunala.

Član Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda Šefik Džaferović pokrovitelj je izrade monografije „Sjećanje na genocid u Srebrenici: Poruka civilizacije“ koja je na 80 stranica dala širi uvid u istaknute poruke svjetskih lidera, ali i aktivnosti Memorijalnog centra Srebrenica u 2020. godini na podizanju svijesti o genocidu u Srebrenici. Današnji skup je bio i prilika da se ova monografija predstavi javnosti.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Željko Komšić istaknuo je važne lekcije 25 godina mira i borbe za istinu.

Smatra da je poslije genocida u Srebrenici teško bilo očekivati ikakvu pravdu, te kada se takvo zlo dogodi, razuman čovjek više i ne zna šta je pravda, ali zna šta je istina.

“Istina je da odgovornost za genocid u Srebrenici, pored velikosrpskog režima, nose i Ujedinjene nacije, koji su dopustili da se počini genocid u zoni pod njihovom zaštitom. Ljudi ove naše zemlje su kroz historiju podnosili razne nepravde, ali se usuđujem reći da su uvijek bili na strani istine. Pa unatoč svemu, opet je istina ono što se danas teško uvažava, a bez istine nema ni pravde ni boljeg života. Od borbe za istinu nikada ne treba odustati. Ukoliko se za nju budemo zalagali, ona će prevladati laži. Vidimo to i posljednjih dana kada oni koji veličaju ratne zločince, silom prilika polako odustaju od toga. Nikada ne bi odustali da mi koji smo preživjeli, nismo govorili istinu. Nikada ta istina nije bila u funkciji bilo čega drugog nego u funkciji mira”, dodaje Komšić.

Član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda je izrazio najdublje poštovanje prema svim žrtvama genocida, i prema ubijenima, tako i prema onima koji su i danas žrtve, ali su istovremeno puno više od toga – ljudi koji nikada neće odustati od svoje domovine.

“Ako je iko u Bosni i Hercegovini zaslužan za to što dvadeset i pet godina poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma imamo mir i državu, ne idealnu, ali ipak našu, onda su to porodice žrtava koje su tražeći istinu i pravdu pozivale na mir, a ne sukobe i osvete. Oni koji su izgubili skoro sve, našli su snage u sebi da krenu naprijed, ne gubeći vjeru u snagu istine, i ne gubeći vjeru u svoju domovinu. Zbog njih nikome danas ne bi smjela biti dopuštena malodušnost i gubitak nade u to da će naša zemlja jednoga dana biti normalna i stabilna zemlja, zemlja mira u kojoj ima mjesta za sve njene građane”, napomenuo je Komšić.