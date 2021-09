Meteorolozi za narednu sedmicu prognosziraju pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, narovno u zavisnosti od dijelova Bosne i Hercegovine. Kiša se prognozira za veće dijelove Bosne, dok će u većini Hercegovine biti pretežno sunčano. Dnevne temperature od 22 do čak 30 stepeni Celzijusa, na jugu.

Sutra će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša je moguća na zapadu i jugozapadu Bosne. Poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

U utorak u većem dijelu Bosne najavljeno je pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu od 23 do 29 stepeni Celzijusa.

U srijedu će biti pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima u Posavini i Krajini se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

U četvrtak će u Bosni biti oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni sa kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na istoku Bosne i na krajnjem jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu od 22 do 27 stepeni Celzijusa.