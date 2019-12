Michael Owen, nekada sjajni engleski fudbaler, izjavio je da je njegova karijere bila u padu već u 23. godini.

Owen je za prvi tim Liverpoola, tima čiji je najbolji strijelac bio sedam punih sezona koje je odigrao do odlaska u Real Madrid, debitovao sa svega 17 godina.

Fudbalski put napadača, koji je 2001. godine dobio “Zlatnu loptu”, obilježile su povrede koje su mu stvarale probleme tokom cijele karijere, koju je okončao 2013. godine u dresu Stoke Cityja. Owen je u subotu napunio 40 godina, a u razgovoru za engleske medije otkrio je neke detalje blistave karijere koja je iza njega.

“Do moje 20. godine vjerovatno sam bio jedan od najboljih na svijetu u tom uzrastu. To se nastavilo određeno vrijeme, ali onda su me usporile povrede. Vjerovatno sam bio u padu već u 23. godini. Kada imate rupturu koljena i ne sanira se kako treba, onda budete ugroženi. To mi se dogodilo kada sam imao 19 godina, a osvojio sam ‘Zlatnu loptu’ sa 21”, rekao je Owen.

Nakon 13 godina u Liverpoolu, što u akademiji, što u prvom timu, Owen je 2004. godine odlučio da potpiše za Real Madrid, ali se u “galaktikosima” nije previše naigrao.

Ipak je bio produktivniji od tadašnjih glavnih konkurenata za mjesto u napadu Brazilca Ronalda i Špansa Raula. Naime, Owen je za 1.878 minuta postigao 13 golova, dok je Ronaldo bio strijelac 21 pogotka za 2.802 minute, a Raul svega devet za 2.582.

“Zaista sam zadovoljan što sam igrao za Real Madrid. Bila je to sjajna prilika da probam nešto drugo. Za mene je na mnogo načina bilo ‘Sveti gral’ igrati za Real Madrid ili Barcelonu”, istakao je Owen.

Nakon jednogodišnje epizode u “kraljevskom klubu”, Owen je imao želju da se vrati u Liverpool, ali se to nije desilo pa je odlučio potpisati za Newcastle United. No, to mu navijači “redsa” nisu zamjerili, za razliku od potpisa za Manchester United 2009. godine.

“Potpisao sam za Manchester United, jer je to bila najbolja opcija za mene u to vrijeme. Ne stidim se zbog toga, uprkos tome što bi mnogi ljudi htjeli da se stidim. Nikada moj san nije bio da igram za Stoke, Manchester United i Newcastle, ali tamo me je karijera odvela”, zaključio je nekada fenomenalni napadač.

Owen je za reprezentaciju Engleske odigrao 89 utakmica, a s 40 golova je peti na vječnoj listi strijelaca “tri lava”.