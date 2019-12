Oko 500 migranata u kampu Vučjak, nadomak Bihaća, već duže vrijeme boravi u uslovima koji nisu dostojni čovjeka.

U galeriji na vrhu stranice pogledajte šta je zabilježio fotoreporter Agencije Anadolija.

No, oni najteži dani za njih tek dolaze, s obzirom na to da je prvi snijeg već pao a temperature tokom noći se spuštaju i do 10 stepeni ispod nule.

Iako im se ne dozvoljava prelazak preko granice nekoliko migranata pokušava ilegalnim putevima da je pređe.