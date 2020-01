Trener Bologne Siniša Mihajlović je izjavio da bi Zlatanu Ibrahimoviću bilo bolje da je došao u njegov tim umjesto u Milan.

Istakao je kako ga ipak razumije jer je odabrao Milan zbog porodičnih razloga.

“Bilo bi dobro za njega, za cijeli grad i za klub, a cijeli tim bi igrao kako bi on postizao golove. Nemam ipak zamjerki. Rekao mi je da bi izabrao Bolognu samo zbog mene, ali očigledno je da su u igri bili i neki drugi faktori, uključujući posvećenost porodici“, kazao je Mihajlović.

Dodao je kako ga je Zlatan zvao prije nego je donio konačnu odluku.

“Ibra me je nazvao prije same odluke, održao je riječ i ostao mi i dalje vrlo drag prijatelj. To sada ipak znači da ću ga morati pobijediti na terenu“, našalio se na kraju trener Bologne.