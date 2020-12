Ekonomski savjet predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića sastao se prvi put danas na Pantovčaku.

Poseban savjetnik predsjednika Velibor Mačkić kaže da je strategija bila primarno napravljena samo kako bi se povukla sredstva iz EU fondova.

“Raspravili smo sva pitanja u Nacionalnoj strategiji razvoja Hrvatske do 2030. Fale jasni prioriteti. Imate navedeno sve, ali ne postoji kada bi se nešto trebalo napraviti. Čini se da je strategija bila primarno napravljena samo kako bi se povukla sredstva iz EU fondova. To onda znači da glavnu ulogu ima javni sektor. Primarni problem je produktivnost i tu je razlog zaostajanja RH. Ako je analitička podloga napravljena, a ona je zaista u redu, no dokument je trebao koristiti neka naša znanja”, rekao je Mačkić.