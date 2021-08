Hrvatski predsjednik Zoran Milanović upozorio je danas kako je zaključak o nesuradnji u postupku protiv hrvatskih vojnih zapovjednika koji je donijet prije šest godina, još uvijek na snazi, a zamolnicu Tužiteljstva BiH ocijenio je sabotažom i trovanjem odnosa.

Hrvatska je dobila “zamolnicu Tužiteljstva BiH, koje traži od Hrvatske da preuzme procesuiranje 14 generala Hrvatske vojske, koje Sarajevo sumnjiči za navodno počinjenje ratnih zločina tijekom Bljeska, a Ministarstvo pravosuđa i uprave RH potvrdilo je primitak zamolnice.

Smatra kako je puno manji problem tehničke naravi “hoćemo li surađivati ili nećemo”, od same činjenice da takve optužnice, odnosno, istrage uopće dolaze.

Milanović je potvrdio da za optužnice zna već neko vrijeme, kao i premijer Andrej Plenković, no nije želio komentirati novinarsku upitnu konstataciju “zbog čega je onda on trebao biti taj koji će to komunicirati javno, a ne vlada”.

“To ne mogu komentirati, mogu odgovarati za sebe. Dakle, to znam već neko vrijeme, kao i on, i znam što sam kao premijer na vladi usvojio kao zaključak 2015., i dok ga vlada ne ukine ili ne promijeni – a ova vlada to nije učinila – to važi. Možda premijer imajući to na umu, nije smatrao potrebnim to komentirati, ali ja smatram potrebnim jer to je vrsta sabotaže”, rekao je Milanović.