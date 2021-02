Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u nedjelju se očitovao na prozivku iz udruge B.A.B.E. zbog njegovih izjava o seksualnom zlostavljanju glumica, poručivši kako on stoji iza svojih riječi te da društvu ne trebaju udruge koje ne dopuštaju drugačije razmišljanje.

“Rekao sam i stojim kod toga da imamo problem o kojemu treba govoriti i treba potaknuti žene žrtve spolnog uznemiravanja da prokažu svakog, a pogotovo nasilnika koji to čini s pozicije moći svake vrste. Ono što nam ne treba su dogme udruga koje ne dopuštaju niti razmišljanje, a kamoli razgovor, drugačije od njihovog”, napisao je Milanović na facebooku.

Naime, Milanović je u petak u Petrinji, odgovarajući na pitanja novinara o optužbama za seksualno zlostavljanje na fakultetima i javnoj televiziji, rekao kako je to nešto što uništava kvalitetu života i kako se s time moramo stalno boriti, podsjeća Hina.

Ali, rekao je i da “kada o tome zapomažu holivudske glumice koje iz kreveta ne izlaze za manje od pet milijuna dolara” to baš ne vidi kao nešto čime bi se trebao zanimati, ali je problem kada to rade žene koje su zaposlenice, službenice, majke ili mlađe kolegice u akademiji jer se zna kako se u tim sustavima napreduje.

“Nije isto ako je netko razmažena zvijezda pa se nakon 30 godina sjetio nekih stvari nakon što mu je bankovni račun prsnuo kao jodna voda u Sisku ili to radi i govori neka žena ili djevojka koja pokušava probiti svoj put do svoje sretne zvijezde po istim pravilima kao i muškarci, a to ne može zato što je nekakav, da ne kažem što, kinji i maltretira godinama”, rekao je tada Milanović.