Nakon što su poslanici SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH danas zatražili od Vlade FBiH da stavi van snage Pravilnik o zamjeni fiskalnih sistema, dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević rekla je da je SDP prezentirao samo populističke informacije koje njima idu u prilog, a nije prezentirao koje su prednosti i što to znači zamjena novih sustava.

Pravilnikom se zamjenjuju stare za nove fiskalne kase sa kojim će se, kako je rečeno, pratiti pojedinačni računi, a ne samo dnevni promet.

“Prije svega, želimo stvoriti iste uvjete za poslovanje za sve porezne obveznike. To znači da mi ne možemo kazniti ljude koji uredno posluju, prijavljuju prihod i da stvaramo mogućnost ljudima koji to ne čine”, kazala je Milićević.

Kao primjer uzela je to da recimo „ porezni obveznik ima u toku dana 150 računa i ti računi se pojedinačno ne vide u Poreznoj upravi“.

“Na kraju dana prijavim samo svoj dnevni promet. U međuvremenu prije prijavljivanja tog prometa mogu stornirati pola tih računa. Umjesto da je moj prihod 500 KM ja ću ga prijaviti 250. To je toliko složena procedura provjere da je nemoguće u ovom trenutku provijeriti oko 85.000 kasa koliko ih im u Federaciji BiH”, navela je Milićević.

U novim kasama, odnosno novim sistemima, kaže da će postojati jedna kartica QR, što znači da će se svaki račun koji se provuče kroz fiskalnu kasu automatski vidjeti u Poreznoj upravi.

“Ja kao kupac moći ću provijeriti taj QR kod i vidjeti jel evidentiran u Poreznoj upravi. To znači u realnom vremenu, a istovremeno znači da će Porezna uprava u uredima na svojim platformama moći pratiti ko to stalno smanjuje svoje prihode, stornira i ići će u ciljane kontrole. Ovo je na određeni način zaštita prihoda Federacije BiH jer kao građanin ako platim PDV nema ga niko pravo zadržati u privatnim džepovima. On mora ići u one namjere u koje se skuplja. Tako da ja razumijem određene aktivnosti i nerazumijevanje”, naglasila je Milićević.

Da bi pomogli privrednicima, Vlada je spremna u proračunu prepoznati dio sredstava da subvencionira troškove zamjene tih fisklanih kasa.

“Do polovine 2022. godine zamijenit će se jedna trećina kasa , a naredne dvije godine će ići ostale zamjene fiskalnih kasa. Mi ćemo poduprijeti, subvencionirati i zajednički učestvovati u zamjeni ovih fiskalnih kasa”, poručila je Milićević novinarima tokom današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.