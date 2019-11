Bivši gradonačelnik New Yorka i američki milijarder Michael Bloomberg (77) najavio je da ulazi u utrku za nominaciju predsjedničkog kandidata ispred Demokratske stranke.

“Kandidujem se za predsjednika kako bih pobijedio Donalda Trumpa i ponovo izgradio Ameriku. Ne možemo priuštiti sebi još četiri godine nesmotrenih i neetičkih postupaka predsjednika Trumpa. On predstavlja egzistencijalnu prijetnju našoj zemlji i našim vrijednostima. Ako osvoji još jedan mandat, možda se nikad nećemo oporaviti od štete”, napisao je bivši republikanac na svojoj web stranici.

Bloomberg je najavio nominaciju 10 sedmice prije početka unutarstranačkih izbora za predsjedničke kandidate.

Njegova masovna ulaganja u demokratske prioritete poput klimatskih promjena i kontrole oružja, potpomognuta velikim ličnim bogatstvom, mogla bi mu donijeti veliki broj glasova. Milijarder je već je izdvojio 30 miliona dolara za televizijsko oglašavanje u nekoliko saveznih država.

Bloomberg je podržavao demokratsku stranku do 2001. godine, a tada je pristupio republikancima prije izbora za gradonačelnika i kao njihov kandidat bio izabran. Za gradonačelnika New Yorka je ponovno izabran 2005. godine. Četiri godine nakon toga je kao nezavisni kandidat dobio treći mandat na poziciji prvog čovjeka New Yorka.

U Demokratskoj stranci je nominacije za kandidate do sada povuklo ukupno devet kandidata, a 17 njih i dalje nastavlja s kampanjama.

Predsjednički izbori u SAD-u biće održani 3. novembra 2020. godine.