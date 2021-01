Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je danas da prema dokumentaciji koju je dobio iz Klinike za dječje bolesti i Klinike za infektivne bolesti nije bilo propusta u liječenju 11-godišnjeg dječaka koji je najvjerojatnije umro od multisistemskog inflamatornog sindroma.

– Prema medicinskoj dokumentaciji koja mi je dostavljana tijekom jutra, ne mogu reći da je bilo bilo kakvih propusta u liječenju, odnosno u brzini liječenja jer je dijete adekvatno zaprimljeno i obrađeno – izjavio je novinarima ministar Beroš nakon međuresornog sastanka vlade RH i Nacionalnog stožera civilne zaštite.

– Nažalost, to je jedna najtužnijih vijesti od početka ove pandemije. Jutros sam saznao za tu vijest i ovom prilikom izražavam sućut obitelji. Dječak je bio pozitivan na covid-19 te je najvjerojatnije preminuo od multisistemskog inflamatornog sindroma, odnosno multisistemske upalne reakcije – istaknuo je ministar zdravstva.

Prema literaturi, kod djece u dobi od dvije do 15 godina zbog infekcije može doći do prekomjernog upalnog odgovora koji zahvaća krvne žile te može zahvatiti više organa – srce, pluća, bubrege – i nerijetko završava najtežim ishodom, i to se najvjerojatnije dogodilo u ovom slučaju, dodao je.

Istaknuo je i kako je dijete na prvom testu prilikom inicijalnog bolničkog prijama bilo negativno te je dominirala probana simptomatologija, zbog čega je dijete i operirano, no slijed zbivanja doveo je do smrtnog ishoda.

Kazao je i kako je ovakav slučaj iznimka te da u ovom trenutku nema sličnih prijetećih slučajeva kao što nije zamijećen ni povećan broj zaraze koronavirusom kod djece.

– Iznimno je malo djece u ovom trenutku zaraženo koji su simptomatski te nitko nije teže bolestan niti je približnog stanja poput ovog. Ovo što se dogodilo dešava se iznimno i na svjetskoj razini, a pogotovo na razini zemlje od 4.5 milijuna stanovnika. Stoga možemo reći da je iznimka; u ovom trenutku nema prijetećih sličnih slučajeva kao što nismo ni primijetili povećanu zarazu kod djece – rekao je Beroš.

Dječak u dobi od 11 godina umro je tijekom noći sa subote na nedjelju u Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu od posljedica covida, izvijestio je ranije danas pročelnik Zavoda za infektivne bolesti Klinike prof. Goran Tešković.

Riječ je o najmlađoj žrtvi koronavirusa u Hrvatskoj.