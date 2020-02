Gluma dobre vlasti je bila loša za prethodnu Vladu u Kantonu Sarajevo, kaže u intervjuu “Jedan” predsjednik Bosanske stranke (BOSS) Mirnes Ajanović, koja je imala presudnu ulogu u izglasavanju nepovjerenja kantonalnoj Vladi Edina Forte. Ajanović potvrđuje da je prije glasanja o povjerenju Vladi razgovarao sa kantonalnim zastupnikom BOSS-a Harisom Plehom.

“Moji razgovori u vezi svega ovoga oko obaranja vlasti su bili, ukoliko se desi da, iz bilo kojih razloga Pleho da podršku, kao vaga, stranci gdje je premijer iz stranke koja se zove Naša stranka, onda mi više nismo zajedno… To je jedna politička platforma koju ja bukvalno politički mrzim, jer šta je ugroženost jednog naroda, prevelikim brojem drugog naroda? To je radio Hitler. To je fašizam. To je moj stav, moje mišljenje. Za mene je bilo poražavajuće da Sarajevom, glavnim gradom, kantonom, vlada stranka koja ima takav politički stav i nije je ga se odrekla. Ja nisam to nigdje čuo. Bio sam licem u lice sa njihovim predstavnicima. Oni su branili taj stav. To je na 15 stranica napravljeno kao njihova politička platforma. Meni je bilo izrazito zadovoljstvo da takvu stranku uklonimo s vlasti”, kaže Ajanović.