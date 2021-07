Vladavina prava i borba protiv korupcije su alfa i omega u procesu pristupanja EU, poručio je šef Delegacije EU u BiH Johan Satler.

Predstavljajući novi regionalni projekat pod nazivom “Pružanje podrške efikasnijem provođenju pravde u predmetima korupcije i organizovanog kriminala na zapadnom Balkanu kroz praćenje sudskih postupaka”, Satler je rekao da pravosuđe treba da pokaže opipljive rezultate.

Satler je naveo da je dovoljno vidjeti izvještaj njemačkog pravnog eksperta Rajnharda Pribea i redovni godišnji izvještaj o napretku BiH, dodajući da je razočaravajuće što nije ništa ili je vrlo malo učinjeno u proteklom periodu.

Šef EU Delegacije je napomenuo da je Pribe u izvještaju konstatovao nedostatak posvećenosti nosilaca pravosudnih funkcija.

On je naveo da je sličan problem i sa “izbornim krađama” jer nema pravosudnih koraka, ali i da su jedan od najsnažnijih podsjetnika za potrebu jačanja vladavine prava u BiH slučajevi korupcije, te zloupotrebe zakona o javnim nabavkama i pranja novca tokom pandemije Kovida-19.

Satler je rekao da Delegacija EU trenutno radi na još nekim od pitanja koja se odnose na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, poput zakona o sukobu interesa.

“Za zakon o sukobu interesa danas očekujemo mišljenje Venecijanske komisije koje će biti integrisano u prijedlog i poslato u parlament. Pozivamo Savjet ministara da to usvoji i da to dalje bude proslijeđeno u parlament jer je to vrlo važna tačka da se iz sistema izbaci nekompatibilnost funkcija”, rekao je šef EU Delegacije u BiH.