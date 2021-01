Moja najveća poruka jeste da budemo hrabri i odlučni u borbi protiv velike korone, velikog izazova. Ovo je teško vrijeme kada se čovječanstvo suočilo sa nevjerovatnom bolešću, sa nevjerovatnim neprijateljem i mi moramo biti hrabri i odlučni. Ne smijemo se uplašiti, kaže Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom u intervjuu za BHRT.

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom je svim vjernicima koji slave Hristovo riođenje čestitao Božić i zaželio sretan i blagosloven Božić, i Novu godinu sa radosnim pozdravom “Mir Božiji, Hristos se rodi”.

Što se tiče Božića, kaže mitropolit Hrizostom, Božić je kao praznik potpuno jasan i definisan- to je praznik rođenja gospoda Hrista u Vitlejemu prije više od 2.000 godina, koji se rodio upravo tamo gde je po prorocima Staroga zavjeta trebalo da se rodi, po proroku Isaiji, da bi bio spasitelj i iskupitelj svijeta.

Dodaje kako je pandemija donijela mnogo nesreće svim narodima na svijetu , ali da svoje praznike i običaje moraju prilagoditi datom trenutku, normalno, poštujući sve ono što je suštinski bitno za Hristovo rođenje.

Poruka koju mitropilit Hrizostom šalje za ovaj najradosniji hrišćanski praznik je:

Dodao je kako svi treba, uz svoju vjeru, nadu u Boga i poštovanje svih propisa i standarda da čuvamo jedni druge a prije svega da čuvamo sami sebe i drugog od nas samih, da se proslavi Božić na najbolji način.

O tome da li ima išta dobro što je pandemija donijela,te da li smo se zbog pandemije više okrenuli porodici, mitropolit kaže:

Ova pandemija nam je donijela potpuno uništenje svijeta. Sa ekonomskog aspekta, pandemija je uništila čovječanstvo. Zamislite koliko je svijet izgubio za godinu dana. To mi čak ne možemo ni da pretpostavimo koje će posljedice biti od ove pandemije za naredne godine. Čovječanstvo je potpuno poniženo ovom bolešću, tako da ja ne bih volio da kažem da je pandemija bilo šta dobro dala čovječanstvu. Naprotiv. To je jedno zavaravanje samih sebe. Ne možemo reći da je sada zbog pandemije porodični život bolji nego što je bio. Uvijek su dobri domaćini dobri ljudi.

Rekao je da korona ništa dobro nije donijela ni porodicama, jer su mnoge porodice , na žalost, ucviljene, ožalošćene , tužne, jer nisu mogle čak i da isprate svoje najmilije na onaj svijet.

Mitropolit Hrizostom je rekao kako je njegovo iskustvo sa koronavirusom, koji je prebolovao , dobro i da se brzo oporavio. Dodao je kako je zaražen 20. novembra kada je patrijarh Irinej preminuo, te da za njega nije bilo mogućnosti da ne bude zaražen, zato što je bio u samom žarištu pandemije i korone u Beogradu.

O odnosu Crkve prema pandemiji , Hrizostom kaže da možda u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu ozbiljno shvatili koronavirus, te da su ga potcijenili:

“Zato smo platili visoku cijenu. Mi smo jedina crkva koja je izgubila poglavara do sada. Izgubili smo i mitropolita Amfilohija i vladiku Milutina i desetine sveštenika, monaha i monahinja. Korona je bila za nas nepoznanica. Mislili smo da je to obična gripa i da će lako da prođe. Međutim, tek kada se desilo sa vladikom Milutinom valjevskim, kada je on prvi od episkopa preminuo, onda smo shvatili da je to opasan neprijatelj, koji će se osvetiti nama zbog potcjenjivanja cijele te situacije , kaže mitropolit Hrizostom.