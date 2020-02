Nekoliko hiljada antifašista obilježilo je 75. godišnjicu oslobođenja Mostara od fašizma. Pristizali su s rekvizitima koji su podsjetili na Titovo vrijeme, a i ovog puta čuli su se zvuci harmonike uz tradicionalne pjesme koje su krasile Narodno-oslobodilačku vojsku tokom Drugog svjetskog rata. Za razliku od ranijih godina, Februarske nagrade UABNOR-a ovog puta uručene su na Partizanskom groblju, koje je i ove godine antifašiste dočekalo s uvredljivim grafitima, noćas ispisanim na zidovima spomenika.

“To smo i očekivali. Ista je to kuhinja. Znamo koji centri moći kažu da se ovdje nešto smije ili ne smije, odnosno može ili ne može. Nisam tek tako rekao da je ovaj grad okupiran od ljudi i politika koji ne misle dobro narodima koji žive ovdje. Oni se i danas nas plaše. Sve što rade proizilazi ustvari iz njihovog straha. Mi nosimo ideje budućnosti i zajedništva, dok oni žive s idejama daleke prošlosti i tu dolazi do problema. Slavimo danas slobodu. Razgovaramo o budućnosti nadahnuti idejama, snagom, voljom i optimizmom ljudi koji ovdje leže. To je naša priča”, poručio je predsjednik UABNOR-a BiH Sead Đulić.