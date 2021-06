Nakon dva dana odmora večeras kreće nokaut faza Europskog nogometnom prvenstvu.

Prvi će na teren od 18 sati Wales i Danska, a u večernjem terminu od 21 sat sastat će se Italija i Austrija.

Član stručnog stožer reprezentacije Bosne i Hercegovine Slaven Musa kaže kako je zadovoljan viđenim u grupnoj fazi, a u nastavku očekuje još bolje i uzbudljivije utakmice.

– Dojam je dosta dobar nakon grupne faze. Zadovoljan sam i igrom i cjelokupnom atmosferom. Ono što mene posebice veseli je povratak publike na stadione. To je sada, što se kaže, drugi sport. To je i sam Griezmann priznao poslije utakmice s Mađarskom. Kazao je da je zaboravio kako je igrati pred punim tribinama i da se njegova reprezentacija nije tome prilagodila. Kada to jedan Griezmann kaže možete misliti koliko povratak gledatelje na stadione znači – istaknuo je Musa.

Musa je pred početak prvenstva apostrofirao reprezentacije Francuske i Italije kao najveće favorite:

– I dalje vjerujem da su te dvije momčadi najozbiljniji kandidati za visok plasman. Na žalost, u istom su dijelu ždrijeba i vrlo lako bi se moglo dogoditi da se susretnu u polufinalu. Francuzi imaju određenih problema s ozljedama, ali mislim da su i dalje prvi favoriti prvenstva. Igrali su promjenjivo, pokazali su snagu protiv Njemačke, onda je uslijedilo iznenađenje protiv Mađara i na kraju utakmica protiv Portugala u kojoj se, čini mi se, niti jedna momčad nije previše potrudili da dobije tu utakmicu i na kraju su i jedni i drugi bili zadovoljni neodlučenim ishodom.

Što se tiče Italije, Musa je kazao kako su s tri uvjerljive pobjede pokazali da su itekako sposobni za velike stvari:

– Reprezentacija Roberta Mancinija favorit je protiv Austrije. Vidjet ćemo kako će Talijani izgledati kada nalete na momčad svoga ranga, ali generalno oni mi djeluju jako dobro i vjerujem da će proći prvu prepreku.

U tom dijelu ždrijeba još je jedna veliki favorit – Belgija, koja igra protiv Portugala, te reprezentacija Hrvatske čiji je protivnik u osmini finala Španjolska.

– Belgija će imati iznimno tešku utakmicu protiv Portugala, koji igrao toplo-hladno. Mučili su se s Mađarima i na kraju, rekao bih, dosta sretno pobijedili, Njemačka ih je pošteno razmontirala, a protiv Francuske obje su reprezentacije bile zadovoljne bodom. Po meni, Belgija je lagani favorit i vjerujem da će to biti najbolja i najzanimljivija utakmica osmine finala – kazao je Musa.

Komentirajući dosadašnje nastupe “Vatrenih” Musa je kazao kako je izbornik Zlatko Dalić nakon dva uvodna nastupa uspio razdrmati momčad i pobjedom protiv Škotske izboriti plasman dalje.

– Španjolska je slično kao i Hrvatska odigrala dvije slabije utakmice, a onda je u trećoj došla do uvjerljive pobjede protiv Slovačke. Španjolska je svakako jedna od “velikih” reprezentacija, ali ako već morate igrati protiv nekoga iz prvog razreda onda je, s obzirom na njihovu trenutnu formu, Španjolska možda i najbolji izbor – ustvrdio je Musa.

Po njegovim riječima, Hrvatska neće biti bez šansi u toj utakmici, a velika razlika bit će i to što se igra u Kopenhagenu gdje se očekuje između 5.000 i 10.000 hrvatskih navijača.

Kada je u pitanju drugi dio ždrijeb, Musa izdvaja Englesku, Njemačku i Nizozemsku:

– Englezi baš i nisu opravdali ulogu favorit. Oni imaju kvalitetu, posebice u ofenzivnom dijelu momčadi gdje imaju 4-5 vrhunskih igrača, ali realno u prvom dijelu prvenstva nisam u njihovoj igri vidio nešto što bi ih svrstavalo među najveće favorite. S druge strane, u lakšem su dijelu ždrijeba, iako odmah u osmini finala za protivnika imaju Njemačku. Međutim, ako već moraju igrati protiv Nijemaca onda im je idealno da igraju na Wemblyju pred svojim navijačima. Tko prođe dalje iz tog ogleda ima realnu šansu doći do finala.

Pored susreta Engleske i Njemačke u tom dijelu ždrijeba još se sastaju Nizozemska – Češka, Švedska – Ukrajina i Wales – Danska, a Musa ističe kako je među tim reprezentacijama kvalitetom odskače Nizozemska.

– Nizozemska je svakako favorit protiv Češke, a s obzirom na ostale protivnika mislim da im je put otvoren sve do finala. Imaju dobru obranu, odličan vezni red s Wijnaldum i De Jongom, nemaju nekog izrazitog centralnog napadača, ali mislim da taj minus mogu nadomjestiti nizozemski krilni igrači.