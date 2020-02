Proces imenovanja direktora Federalne uprave policije (FUP) sačekat će novu vladu, stav je aktuelnog resornog ministra Aljoše Čampare jer, kako kaže, izbor direktora FUP-a ovisi od toga ko će biti novi ministar unutrašnjih poslova.

Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BiH predviđa da ministar i direktor ne mogu biti iz istog naroda.

Već šest mjeseci Federalna uprava policije nema novog direktora, opet iz političkih razloga, tvrde u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Dva puta su iz Nezavisnog odbora slali urgenciju Vladi Federacije BiH, koja je imenovanje novog direktora nekoliko puta skidala s dnevnog reda. I, nikada nisu dobili odgovor.

Saznajemo da su tri imena u opticaju: Zoran Galić, sadašnji direktor Granične policije, Milan Galić, aktuelni policijski komesar Zapadnohercegopvačkog kantona i Ensad Korman, zamjenik direktora FUP-a.

No, najveće izglede za tu poziciju ima Zoran Galić i upravo je njegova nacionalnost razlog odugovlačenja procesa imenovanja, poručuju iz HDZ-a BiH.

“Vlada je tolerirala i da su ravnatelji Federalne porezne uprave, Agencije za državnu službu, inspekcijskih poslova radili četiri godine izvan mandata koji su im dali na privremeno imenovanje od tri mjeseca, tako da je to itekako moguće kad to odgovara najjačoj političkoj snazi koja, u suštini, blokira procese imenovanja kad im ne odgovara. U ovom slučaju to bi trebalo biti imenovanje prvorangiranog Zorana Galića koji je Hrvat i to je, kako sam ja dobio informaciju, osnovi razlog zašto se nije išlo u imenovanje”, kaže Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH (HDZ BiH).