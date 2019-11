Stanje na cestama 27. 11. 2019. u 08:00 sati

Na smanjenu vidljivost zbog jutarnje magle upozoravamo na dionicama koje prolaze kroz kotline i uz riječne tokove.

Izdvajamo autoput A-1 Zenica-Sarajevo, kao i puteve na području Sarajeva, Trnova, Tomislavgrada, Livna, Glamoča i Bosanskog Grahova.

Polusatne obustave saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila, aktuelne su od 07 do 16 sati, na putnom pravcu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac, gdje se izvode sanacioni radovi. Poslije 16 sati na ovoj lokaciji saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica), Doljani-Metković (između graničnih prelaza) i Kladanj-Stupari (u mjestu Stanovi).

Podsjećamo da je na snazi zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.