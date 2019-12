Stanje na cestama 23. 12. 2019. u 08 : 00 sati

Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na dionici magistralnog puta Brod –Derventa u mjestu Sijekovac, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac.

Na širem području Olova, Konjica, Bugojna, Prozora, Bihaća, Bosanskog Petrovca, Livna, Kupresa i Glamoča pada slabiji snijeg, pa vozače pozivamo na pojačan oprez. U tim područjima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Apelujemo na vozače da na put ne kreću bez zimske opreme. Na širem području Čapljine, upozoravamo na povremene jake udare vjetra. Učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Donji Vakuf-Jajce-Crna Rijeka (tunel Skela i kod mjesta Zdaljevac), Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište), Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica) i Doljani-Metković (između graničnih prelaza).

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.