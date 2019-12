Vrijeme je donošenja proračuna na svim razinama. Ovog tjedna Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska usvojile su proračune za 2020, dok je na državnoj razini tek usvojen onaj za tekuću godinu. Postavlja se pitanje – koliko građani znaju o trošenju njihovog novca?

Dok se cifre proračuna na svim razinama iz godine u godinu evidentno povećavaju, građani u BiH sve manje znaju gdje se i kako novac iz njihovih džepova troši.

Očekivano je da građani gube povjerenje u trošenje javnih financija, jer proračunima koje vlasti na svim razinama donose, ne osjećaju ni individualnu ali ni socijalnu sigurnost, poručuju ekonomisti.

ŽELjKO ŠAIN, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

Zaduženje i financiranje, primjerice, autoputeva, kamen је oko vrata za proračun Bosne i Hercegovine, tvrde iz nevladinog sektora.

ZORAN IVANČIĆ, Centar za zastupanje građanskih interesa

Iako je mnoštvo otkrivenih afera od omogućavanja bogaćenja prijateljima, tajkunima – do napumpavanja cijena javnih radova, sve je manje transparentnog trošenja javnog novca. Pa tako i oni koji pokušaju doći do informacije o utrošenim sredstvima, često ostaju ukraćeni.

DŽEMILA AGIĆ, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla

Kada dođete do financija to je već problem i često ne žele da daju informacije, pozivaju se na neposjedovanje tih informacija, da je to komplicirano, da nam ih ne mogu dati, tako da uvijek imamo problema da dođemo do transparentnih izvještaja o utrošku tih sredstava.