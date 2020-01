Nakon sukoba na Bliskom istoku, došlo je do povećanja cijene nafte I naftnih derivata na svjetskom tržištu, dok je poslije deeaskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i nakon komentara zvaničnika ove dvije zemlje, cijene nafte su smanjenje za više od 4 odsto.

Na domaćem tržištu nije došlo do promjene cijena, ali analitičari smatraju da ukoliko dođe do dugotrajnih sukoba na Bliskom istoku, to će osjetiti i domaća ekonomija, te da bi to lančano moglo dovesti i do drugih poskupljenja.

Bosna i Hercegovina je uvozno orijentisana država, kada je u pitanju nafta i naftni derivati, stoga je i ovisna o cijenama koje diktira svjetsko tržište. Budući da rafinerija Brod zbog remonta već godinu dana nije u funkciji, sva nafta na bh. tržištu je iz uvoza. Robne rezerve su vrlo male.

MILENKO BOŠKOVIĆ, predsjednik Udruženja naftnih derivata FBiH

“Federacija ima skroz male rezerve naftnih derivata, uglavnom to imaju trgovci u svojim pumpama i terminalaima, To nije dosta za neku ozbiljnu potrošnju. Ozbiljne države imaju zalihe nafte za 30 do 60 dana, a mi bi izdržali tek nekoliko dana”, rekao je Bošković.

Sukob na Bliskom istoku, i povećanje cijena nafte, nije se odrazilo na domaćem tržištu. Ekonomisti smatraju da ukoliko dođe do eventualnih intenzivnijih sukoba, domaći distributeri će biti primorani povećati cijenu nafte.

ADMIR ČAVALIĆ, ekonomski analitičar

“Imamo nestabilno tržište u svijetu, i ako ostane ovako, ako ne dođe do nekih rotacija, vrlo vjerovatno će se to odraziti i na Bosni i Hercegovinu”, rekao je Čavalić.

Ono što također predstavlja problem jeste nedefinisana politika kada je u pitanju određivanje cijena nafte na domaćem tržištu. Cijenu nafte u Bosni i Hercegovini nerijetko proizvoljno određuju distrubiteri, pa zbog toga imamo i drastične razlike u cijeni u pojedinim gradovima, zaključuju stručnjaci.

Ekonomski stručnjaci napominju i to da je energija sastavni dio bilo koje proizvodnje, te da se mora računati da će eventualno poskupljenje ovog energenta, lančano uzrokovati povećanje drugih cijena, i uzrokovati pad kupovne moći stanovništva.