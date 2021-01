Ruska i kineska vakcina protiv koronavirusa postaju sve izglednija opcija za građane Bosne i Hercegovine. Iz Instituta za javno zdravstvo RS kažu da će prve doze ruske vakcine stići do kraja januara. Vladi Federacije BiH ponuđena je kineska vakcina Sinofarm. Ipak, u Federaciji je nejasno tko će preuzeti odgovornost i direktno pregovarati sa proizvođačem vakcina.

Još uvijek je neizvjesno kako će Federacija odgovoriti na pismo namjere kineske kompanije Sinofarm. Trenutačno niti jedna institucija ne želi preuzeti odgovornost za nabavku vakcine, odnosno direktne pregovore sa dobavljačem. Stav Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH nismo dobili, a iz Ministarstva zdravstva Pismo namjere komentarišu ovako.

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

U RS vakcina stiže već krajem siječnja kada će i početi cijepljenje građana i u ovom entitetu. Sa proizvođačem se pregovaralo direktno jer, kako kažu iz Insitiuta, nije potrebna suglasnost državnih institucija.

BRANISLAV ZELJKOVIĆ, ravnatelj Instituta za javno zdravstvo

„Što se tiče nabavke same ruske vakcine, mi čekamo da do kraja januara završimo proceduru same nabavke, a samim tim i sukcesivne isporuke prvih 200 hiljada doza za 100 hiljada stanovnika. Vjerovatno će i još jedan dio biti u narednom periodu. Kada nama dođe vakcina mi ćemo istog trenutka početi s vakcinacijom kada se ispoštuje sva procedura koja je neophodna u skladu sa zakonom. Plan vakcinacije je već spreman da možemo vakcinisati populaciju kojoj je namijenjen“.