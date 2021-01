Ponovo svjedočimo lavini reakcija koju su, po ko zna koji put, svojim izjavama izazvali političari u Bosni i Hercegovini. Ovih dana niz je započeo Milorad Dodik, a nastavio Bakir Izetbegović. Naši sagovornici su uvjereni da političari s namjerom koriste arsenal kontroverznih izjava kao sredstvo razvijanja mržnje među narodima.

Odgovarajući na pitanje o ozbiljnosti namjera Milorada Dodika kada govori o secesiji Bakir Izetbegović je, između ostalog, rekao da nije siguran u to da nema loših naroda, odnosno da postoje samo loša rukovodstva.

“Jer on se dodvorava velikom broju ljudi koji želi balkansku politiku, koji želi sirovu politiku. Govorite o lošem narodu? Glasači koji ga drže žele njegovo bahato ponašanje. To su malo teške riječi. Neka su. To je tako”, rekao je predsjednik SDA Bakir Izetbegović, gostujući na FTV.