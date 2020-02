Zakoni o stvarnim pravima i o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama ići ce na ocjenu ustavnosti, već najavljuju poslanici Narodne skupštine iz grupe Zajedno za Bosnu i Hercegovinu. Nije isključeno da će se isto desiti sa Zakonom o šumama Republike Srpske. Pokušaće da ih ospore na isti način, kao i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Za poslanike SDA, sporno je pitanje svojine nad ostalim javnim dobrima šumi i riječnom zemljištu, koji su takođe uknjiženi na Republiku Srpsku, a čiji status je uređen ovim zakonima.

Status šume i šumskog zemljiišta regulisan je Zakonom o šumama Republike Srpske, u kome piše da su šume i šumsko zemljište na teritoriji Republike Srpske republička svojina, a da njima upravlja, odnosno raspolaže resorno Ministarstvo. Šumsko zemljište nekada je pripadalo poljoprivrednim kombinatima, slično kao i poljoprivredno koje je bilo predmet posljednje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. U Ministarstvu šumarstva kažu su svjesni da su moguće nove apelacije, ali da će ih spremno dočekati.

BORIS PAŠALIĆ, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Radi se o 52 posto. Ako vam kažem da je to u Srbiji 29 posto, u Hrvatskoj 34 posto, onda vam to dovoljno govori koliko je to važan resurs za Republiku Srpsku. I zaista bi se postavilo mnogo pitanja, da li se u tom slučaju narušava odnos koji smo dogovorili u Dejtonu u smislu teritorija, i kako se ustvari tretira taj resurs u smislu vlasništva.