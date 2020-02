Najmanje pet ljudi je poginulo, a više od 300.000 kuća i kompanija ostalo je bez struje usljed snažne oluje koja je pogodila istok i jug SAD.

Oluja je najviše pogodila područje centralnog Atlantika i sjeveroistok SAD, gdje su zabilježena i tornada.

Dalje na sjeveru snažna snježna oluja blokirala je saobraćaj od područja Velikih jezera na istoku do Mejna na sjeveru, saopštila je Nacionalna meteorološka služba. Isti izvor navodi da su ledena kiša i vjetar doveli do poledice na putevima od Pensilvanije do Mejna.

“Oko 30 centimetara snijega očekuje se u dijelovima sjeverozapadne i centralne Pensilvanije”, rekao je meteorolog Berni Rajno.

Snažan vjetar obarao je drveće na području srednjeg Atlantika i u Novoj Engleskoj, rekli su meteorolozi, dodajući da su naleti vjetra dostizali i do 104 kilometra na sat, obarajući dalekovode.

Usljed nevremena je oko 136.000 ljudi ostalo bez struje u Sjevernoj Karolini. Nestanak struje zabilježen je i u Floridi, Južnoj Karolini i Virdžiniji, javila je mreža “USA Today”. Američko područje srednjeg Atlantika obuhvata sjeveroistočni dio zemlje i sastoji se od država Delaver, Merilend, Nju Džerzi, Njujork, Pensilvanija i distrikta Kolumbija.