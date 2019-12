Trinaest mjeseci nakon izbora, Bosna i Hercegovina danas dobija novog predsjedavajućeg Vijeća ministara. Tročlani Kolegij, a potom i Prošireni kolegij Zastupničkog doma postigli su dogovor u vezi sa održavanjem današnje hitne sjednice ovog doma na kojoj su dvije tačke – imenovanje stalnih komisija, te potvrđivanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara.

Predsjedavajući Zastupničkog doma BiH Denis Zvizdić očekuje da će imenovanje Zorana Tegeltija biti potvrđeno, te poručuje da bi do kraja godine trebali imati kompletirano Vijeće ministara. Možda čak taj posao bude završen 18. decembra, kada je zakazana redovna sjednica Zastupničkog doma, ako do tada CIK i SIPA završe provjere kandidata za ministre i zamjenike. Spremna su i imena za sve resore.

DENIS ZVIZDIĆ, predsjedavajući Zastupničkog doma PSBiH

Iz Tegeltijinog SNSD-a, poručuju da on sutra iznijeti sadržajan argumentovan i utemeljen način programski definisan plan rada.

STAŠA KOŠARAC, predsjedavajući Kluba SNSD-a u ZD PSBiH

A iz opozicije su jasni. Nema potvrde i podrške dok Tegeltija ne odgovori na mnoga pitanja, poput onih koja se tiču NATO integracija i sadržaja Programa reformi. Interesuje ih i, kako su kazali, Tegeltijin namjerni propust da u obrazacu ne navede činjenicu da je bio pravomoćno osuđen na pet mejseci zbog nesavjesnog rada u službi.

SAŠA MAGAZINOVIĆ, predsjedavajući Kluba SDP-a u ZD PSBiH

