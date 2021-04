U Bosni i Hercegovini narednih dana očekuje se mjestimično oblačno vrijeme, u zapadnim i sjevernim krajevima sa mjestimično slabom kišom, a u srijedu, 14. aprila, osjetno hladnije vrijeme i slab snijeg.

Sutra će biti oblačno. U nizinama se očekuje kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Snijeg u nizinama je najizgledniji na području Krajine. Vjetar umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jugo veći dio dana. Temperatura u Bosni od 2 do 8, u centralnim i istočnim područjima i do 12 stepeni. U Hercegovini temperatura uglavnom od 8 do 14 stepeni.

U srijedu, 14.04.2021., u Bosni oblačno vrijeme. U nizinama će padati kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. U jutarnjim satima prolazno u nizinama može padati snijeg. U Hercegovini djelomično vedro i sa prolaznim padavinama u jutarnjim satima. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Prije podne povremeno su mogući jaki udari vjetra. Temperatura u Bosni od 1 do 7 stepeni. U Hercegovini jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.

U četvrtak, 15.04.2021., u Bosni se prognozira pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini umjerena naoblaka i sunčanije. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 1, na jugu zemlje do 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na jugu zemlje do 15 stepeni.