Narednih dana u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme sa temperaturama koje bi mogle dosezati i 40 stepeni Celzijusa.

Jutros je na Bjelašnici izmjereno 11 stepeni Celzijusa, u Grudama 15, Ivan-sedlu 17, Bugojnu i Sarajevu 18, Sanskom Mostu, Tuzli i Zenici 21, Bihaću 22, Mostaru 25 i Gradačcu 26.

“Danas će u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni Celzijusa”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

U ponedjeljak se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana, što u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu i sjeveru zemlje do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa.

U utorak se, prema prognozi FHMZ-a, očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni.

Sunčano vrijeme uz malu oblačnost se očekuje i u srijedu. Jutarnja temperatura od 19 do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni.

I u četvrtak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa.