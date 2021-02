Danas će u BiH preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne u Bosni umjeren porast naoblake, što ponegdje u istočnim područjima može uvjetovati malo kiše. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu od 17 do 21 °C.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u nedjelju 28.februara, u Bosni prijepodne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini vedro. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 5 do 11, na jugu od 12 do 16 °C.

Već u ponedjeljak 1.marta, u našoj zemlji ponovo se očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 5, a dnevna od 7 do 12, na jugu do 16 °C. Također i u utorak 2. marta, bit će sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 5, a dnevna od 9 do 13, na jugu do 16 °C, saopćeno je iz FHMZBiH.