Teško je predvidjeti kada će potrošači gasa u Srbiji dobiti taj energent gasovodom Turski tok jer je mnogo nepoznanica o završetku njegove izgradnje u Bugarskoj, smatraju stručnjaci za energetiku.

Ranije su zvaničnici Srbije najavljivali da će gasovod “proraditi” krajem protekle godine, a prije nekoliko dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dao novi rok: maj ili septembar ove.

Ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić je o dionici Turskog toka u Bugarskoj rekao da je bugarski premijer Bojko Borisov obećao da će Bugarska svojih 308 kilometara cjevovoda završiti tokom maja.

“Bugarska bi gasovod trebalo da završi u drugoj polovini ove godine da bi prve količine gasa za Srbiju mogle da poteknu u septembru ili oktobru, odnosno kada počne nova gasna sezona”, rekao je Antić, zadržavajući rezervu i poslije “čvrstog” obećanja Borisova.

Gasovod “Turski tok” koje u Bugarskoj nazivaju “Balkanski tok”, projekat je ruskog “Gasproma” i turskog “Botaša” koji bi ruskim gasom trebalo da snabdijeva Tursku, južnu i jugoistočnu Evropu. Gasovod je dug 930 kilometara sa kapacitetom od 31,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Prvi krak prolazi kroz Tursku, dok drugi krak ide ka i Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj. Kapacitet svakog kraka je 15,75 milijardi kubnih metara gasa. Gasovod bi u Srbiju ulazio kod Zaječara, a izlazio u Mađarsku kod Horgoša, a zatim išao u Austriju i Slovačku.

Stručnjaci za gas u Srbiji kažu da je dosta otvorenih pitanja o tome kako će se raditi na izgradnji trase gasovoda u Bugarskoj od oko 300 kilometara, koja se jednim dijelom rekonstruiše, a jednim dijelom gradi iznova, jer je početak radova odložen pet mjeseci zbog žalbe konzorcijuma “Arkad” iz Saudijske Arabije koji je učestvovao na tenderu za izvođača radova.

“Arkad” je sredinom septembra 2019. godine potpisao ugovor s bugarskim operatorom sistema za transport gasa “Bulgartransgas” o “isporuci neophodnog materijala i opreme, investicionom projektovanju, izgradnji i puštanju u rad proširene transportne infrastrukture za gas od granice sa Turskom do granice sa Srbijom”. Tada je rečeno da taj krak treba da bude završen za 615 dana, što je oko 20 mjeseci.

Zvaničnici u Bugarskoj, kako su prenijeli mediji, očekuju da će isporuke novom trasom gasovoda koja treba da uđe u Srbiju kod Zaječara, početi 2021. godine.

Srbija je skoro završila svoju dionicu gasovoda koja je duga oko 400 kilometara, od Zaječara do Horgoša, a gradi ga zajednička srpsko-ruska firma Gastrans u kojoj je Gasprom većinski vlasnik sa 51 odsto kapitala, a 49 odsto udjela ima Srbijagas.

Svi ti rokovi za završetak gasovoda, iako nepouzdani, pominju se samo u slučaju da više ne bude smetnji pri izgradnji, ne samo sa adrese Energetske zajednice (EZ), kao regulatornog tijela Evropske unije koja je zahtijevala od Agencije za energetiku Srbije (AERS) da obezbijedi pravo na bar 30 odsto kapaciteta gasovoda drugim snabdjevačima gasa, osim ruskom Gaspromu koji je suvlasnik cjevovoda, ali je AERS dozvolio kratkoročno zakup oko samo deset odsto.

EZ za sada nije našla način da omete izgradnju “Turskog toka”, ali pojedini stručnjaci ne isključuju mogućnost da će pritiskati na razne načine, kao ni pritiske Amerike koja, pod parolom sankcija protiv Rusije, želi da ukloni konkurenciju za svoj tečni gas i preuzme snabdijevanje Evrope tim energentom.

Zbog toga ne treba isključiti ni mogućnost pritiska na konzorcijum “Arkad” čija je zemlja porijekla bliska SAD koje su sprovele sankcije prema Rusiji pritiskom na švajcarsku kompaniju “Olsiz”, koja je gradila gasovod “Sjeverni tok 2”, od Rusije do Njemačke, ali se pod tim pritiskom povukla iz projekta izgradnje u posljednjih deset odsto trase.

Stručnjaci za energetiku kažu da je lakše doći do cilja kada se pritiskaju kompanije koje rade podmorske gasovode kao “Olsiz”, jer su rijetke, a malo teže je do cilja doći pritiskom na one koje grade gasovod podzemnim putem jer ih je više, pa može da im se nađe zamjena.

Srbija je svoje “parče” gasovoda izgradila gotovo u tajnosti, možda poučena iskustvom sa gasovodom “Južnim tokom” kojim bi se gas takođe dopremao iz Rusije, koji je zaustavljen 2014. godine pred početak radova, pa ostaje nada da takva strategija neće učiniti da postane propali projekat jer neće imati na šta da se priključi. Ruski mediji su zabilježili da se Borisov prilikom potpisivanja ugovora o izgradnji “Turskog toka” zagonetno smješkao.

Predsjednik Skupštine Udruženja za gas Vojislav Vuletić rekao je za Betu da je teško pretpostaviti kada će se radovi na izgradnji gasovoda u Bugarskoj završiti jer su zbog sudskog spora oko izvođača radova u startu kasnili pet mjeseci, ali je isključio mogućnost da EZ kao regulatorno tijelo EU ometa funkcionisanje Turskog toka.

“Neće biti ni pritisaka SAD na premijera Bugarske Bojka Borisova jer mu je sada odoljeo shvativši koliku je štetu nanio Bugarskoj što je stopirao gasovod Južni tok koji je bio planiran 2012. godine”, rekao je Vuletić.

Dodao je da je “Borisova na odolijevanje natjerao unutrašnji pritisak u Bugarskoj” i da će ta zemlja od “Turskog toka” imati trećinu koristi koju bi imala od Južnog toka.

Vuletić je rekao da je gas najjeftiniji čisti energent i da je njegova cijena vezana za cijenu nafte koja ne oscilira mnogo.

Savetnik u Ekonomskom institutu Ljubo Maćić rekao je da se dopremanje gasa “Turskim tokom” otklanjaju rizici koji su mogući zbog smanjenja isporuke gasovodom preko Ukrajine.