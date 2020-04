Hronične bolesti ne nestaju u vrijeme pandemije koronavirusa, svakodnevno podsjećaju liječnici i upozoravaju kronične bolesnike da su najrizičnija kategorija. Međutim, neki od njih ne mogu doći do osnovnog lijeka za svoju bolest, a ni do liječnika kako bi uradili pregled.

Radmila Lučić već više od dva mjeseca bezuspješno pokušava doći dio lijeka Klonazepam za svog supruga koji boluje od hronične neurološke bolesti- epilepsije. Za vrijeme čekanja lijeka, zbog prirode bolesti Radmilin muž je pao i slomio kuk, što mu je dodatno otežalo život i kretanje. Kriza zbog koronavirusa odrazila se i na pristup ljekarima.

RADMILA LUČIĆ, supruga bolesnika od epilepsije

Ne mogu da dođem nikako do neurologa da bi mi dao nekakvu zamjenu a on nema nikakvih lijekova… ja imam zaovu u Hrvatskoj koja mi je poslala tablete, tablete su došle na carinu ali mi ne daju te tablete. Ja imam i nalaz da on troši te tablete ali oni ništa od toga neće da prihvate,