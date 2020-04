Premijer Kantona Sarajevo (KS) Mario Nenadić, izjavio je danas da otprilike imamo 85 kršenja samoizolacije i policijskog sata.

U samoizolaciji je ukupno 1.540 osoba, a istekla je za 2.066 osoba.

Kako je kazao, na osnovu ovih podataka, može se reći da smo prilično uozbiljili ovu stvar i da se taj broj prepolovio u odnosu na raniji period.

Podsjetio je da su prije osam dana uspostavili karantin u prostoru Studentskog doma Bjelave.

“U karantinu je smješteno 18 osoba. Situacija u karantinu je zadovoljavajuća. Sutra imamo najavljen let kojim se u BiH, tačnije KS vraća neodređen broj državljana BiH. Oni se vraćaju iz Švedske. Prema najava to je između 35 i 100 osoba. Osigurali smo sve za prihvat. Mi smo uradili ono što je naša obaveza, a to je da bez obzira o kojem broju se radina da osiguramo i odgovorajuće preglede i smještaj u karantinu na Bjelavama”, najavio je Nenadić.