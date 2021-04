Nenad Nešić, predsjednik DNS-a i poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, gostujući u BHT1 Uživo, smatra da priča o non paperu nije slučajna i da je ili neko u EU tražio dugoročno rješenje za BiH i plasirao ideju preko Slovenije, ili nekome iz BiH odgovara ovakva priča pa je naručio takvo nešto. Uz to, pita se zašto se 40 dana ćutalo o svemu ovome, s obzirom da se za taj papir znalo još prije 40 dana.

“Non paper nisam lično vidio, ali sam čuo mnogobrojne komentare i šta on sadži. Meni se čini da je neko u EU shvatio da je BiH nemoguća država i da pokušavaju naći neko dugotrajno rješenje kao što je mirni razlaz. Ne vjerujem da se išta u EU dešava slučajno, prije mislim da su to neki signali. Zašto bi se bježalo od mirnog razlaza u BiH? Ako ne možemo živjeti skupa, zašto ne bismo živjeli kao dobre komšije?”, navodi Nešić.

S druge strane, smatra Nešić, možda nekome i u BiH odgovara da se ovakav papir pojavi u BiH da bismo “zataškali” stvarne probleme u BiH, s obzirom da se prije 40 dana znalo za taj papir.

“Džaferović odmah spominje rat. Ko želi rat? MI u RS sigurno ne želimo rat. I zašto se na ideju o mirnom razdruživanju odmah priča o ratu? Da li možda SDA odgovara homogenizacija bošnjačkog naroda, da popravi svoj rejting? Kome zaista ovo odgovara, jesu li to signali iz EU koja je odlučila da to uradi preko Slovenije ili je možda neko odavde naručio takvo nešto”, pita Nešić.

Za Nešića Predsjedništvo ne radi ništa i da prvi oni pokazuju da je BiH nemoguća država. Takođe, ni Savjet ministara ni PS BiH nisu dobili prolaznu ocjenu, napominje Nešić. Ponovio je da nemamo budžeta, a da ulazimo u maj. Takođe, imamo 14 prioriteta Mišljenja EK, a nije se nigdje odmaklo, a kamoli da radimo na reformama i Izbornom zakonu. Plus, BiH povećava budžet, a najviše na udaru su entiteti, kantoni i lokalne zajednice.

“Ministri u Savjetu ministara, sem skandala i nedoličnih izjava poput gospođe Turković, su neprepoznatljivi. Gospođa Turković je bila dužna da nađe način da BiH bude obezbijeđena vakcinama, a izvrijeđala je Vučića kad je donio vakcine. Zašto se Tegeltija nije obratio Ani Brnabić, Fajzeru, Ruskom investicionom fondu itd?”, navodi Nešić.

Radi se samo na raspodjeli grantova i imenovanjima, navodi Nešić. Vlast se složila samo da nabavi tri skupocjene limuzine i izgleda da je to najveći mogući cilj BiH.

Govoreći o smjeni Lučića, Nešić smatra da je to pitanje za SDA i SNSD. Smjena je u nadležnosti Doma naroda i zavisi od volje i dogovora stranaka iz vladajuće pozicije. Vodi se računa samo o stranačkim interesima, ne o interesima građana RS i BiH.

Kad je u pitanju promjena većine u NSRS, Nešić ne vjeruje da se to može promijeniti jer je ta scena potpuno opterećena “papcima”, kako on kaže. Ističe da bi “papci” trebalo da osnuju stranku i da bi imali zavidan poslanički klub. U RS jedna trećina narodnih poslanika su “papci”, to jest preletači, ističe Nešić.