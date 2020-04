U vrijeme dok je sva pažnja usmjerena ka borbi protiv koronavirusa, malo se govori o potrebama drugih pacijenata u Bosni i Hercegovini. A potreba je mnogo. Posebno su na udaru oboljeli od multiplog mijeloma.

Za njihovo liječenje nema lijeka u Bosni i Hercegovini, pa su bili primorani da uglavnom privatnim kanalima dogovaraju isporuku lijeka iz Hrvatske. Sada više ni to ne mogu.

Lijekove bartezomid, lenaldomid i talidomid oboljeli od multiplog mijeloma – vrste karcinoma koštane srži, nabavljali su u tri apoteke u Hrvatskoj. U BiH to nije bilo moguće, jer ovih lijekova nema na listama. I kada su iz Udruženja oboljelih od multiplog mijeloma uspjeli za 120 pacijenata osigurati lijekove iz Hrvatske, sada im je to zbog pandemije koronavirusa onemogućeno jer su granice zatvorene, pa se stalo u pola liječenja.

“Što se tiče cijena u BiH one su različite od 1000 do 2000 KM po jednoj ampuli, mi smo ga preko hrvatskog udruženja dobijali po 600 kuna jedna ampula – na bolničkom liječenju taj lijek je 100 kuna – 150 maraka jedna ampula a trebaju 4 ampule za jedan ciklus- pa vi sračunajte kolko jednom čovjeku treba za 6 ciklusa za jedno liječenje”,

Obraćali su se Zavodu zdravstvenog osiguranja Federacije, te im je obećano da će polovinom maja preko javnih nabavki osigurati određenu količinu lijekova za oboljele, ali oni poručuju da do maja ne mogu čekati jer nedostatak lijekova za ove pacijente može biti koban.

VINBLASTIN se koristi za liječenje različitih vrsta tumora. Koristi se s drugim lijekovima za liječenje raka pluća bez malih stanica, raka mokraćne bešike, raka mozga, melanoma i raka testisa. BLEOMICIN je lijek koji se koristi za liječenje raka testisa, raka jajnika i raka grlića materice.

Već duže vrijeme ova dva lijeka nedostaju i u zeničkoj bolnici. Kako je ranije saopšteno iz Federalnog zavoda za osiguranje, za ove lijekove nije zaključen ugovor jer dobavljači nisu iskazali interes za nabavku i isporuku, većinom zbog relativno niske cijene. Što se tiče ostalih lijekova Zavod za osiguranje i reosiguranje je u stalnom kontaktu s dobavljačima i isporuka se za sada odvija normalno.

Za djecu oboljelu od najtežih bolesti lijekova ne nedostaje. No, sudeći po ranijim iskustvima, iz Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka” pribojavaju se takvog scenarija. Pogotovo u ovoj situaciji kada je protok roba i usluga otežan.

“Vraćamo se na onaj problem javnih nabavki i interventnog uvoza, ovo treba da nam bude opomena zašto samo kad se desi ovako onda reasgujemo , treba takve stvari rješavati na vrijeme a godinama upozoravamo da zakon o javnim nabavkama moramo izmijeniti ali naše apele niko nije slušao”, kazao je Fikret Kubat.

U bolnici u Bijeljini rad onkološke službe prilagođen je situaciji u borbi protiv koronavirusa i ne postoje veća odstupanja u dosadašnjem načinu rada. Nijedna hemoterapija nije odložena, a redukovan je i rad onkološke ambulante. No, bez obzira na to, pacijenti će biti pregledani ako posumnjaju na određene simptome. Citostatika u ovoj bolnici uglavnom povremeno dođe do kratkotrajne nestašice jednog do dva lijeka.

A u strahu da će pandemija koronavirusa izazvati nestašicu inzulina, u proteklih nekoliko sedmica pojedine evropske zemlje zabranile su izvoz tog lijeka, neophodnog za milione dijabetičara. U Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH istakli su da je snabdijevanje inzulinom, barem za sada, uredno.