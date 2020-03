Nevrijeme praćeno jakim vjetrom zahvatilo je veći dio Crne Gore, zbog čega su pojedini letovi otkazani ili preusmjereni. Nevrijeme je uzrokovalo probleme na gradskom području Cetinja, gdje je voda prodrla u podrume kuća.

Otkazan je let od Beograda do Podgorice i od Podgorice do Beograda. Zbog velikog nevremena u Boki, letovi od Beograda do Tivta i od Moskve do Tivta preusmjereni su na podgorički aerodrom.

Avion iz Ljubljane nije sletio u Podgoricu, već je upućen na alternativni aerodrom Beograd, javlja Beta.

Nevrijeme praćeno jakim vjetrom, uzrokovalo je probleme u Cetinju. Komandir Službe zaštite i spasavanja Cetinja, Peđa Moštrokol, izjavio je da je u toku intervencija vatrogasaca u naselju Gipos.

“Usljed velike količine padavina, izlila se voda u podrumske prostorije u naselju Gipos, gdje trenutno ispumpavamo vodu. Istu situaciju imamo i u kućama u nizu. Intervenisali smo i u Bulevaru, gdje se u vožnji zapalilo jedno vozilo. Ekipe su na terenu i prate situaciju na gradskom području”, rekao je Moštrokol.

Iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore saopšteno je da će tokom noći padavine oslabiti. Sutra se očekuje nešto svježije vrijeme, dok će u četvrtak u Crnoj gori biti sunčano i toplije vrijeme.